Arsenal volta a Rúben Dias

O Arsenal reativou o interesse em Rúben Dias, segundo o ‘Daily Mail’. De acordo com o diário, o facto de Koscielny se ter recusado a seguir com a equipa para os EUA, aliada ao facto de Mustafi estar na rota de saída, levou os gunners a repensar a estratégia. Os 60 M€ da cláusula de rescisão assustam, mas os ingleses projetam uma oferta inferior, com objetivos.