Arteta: «Benfica é equipa de Liga dos Campeões habituada a este tipo de jogos»

Mikel Arteta apelidou de "final" o jogo de amanhã com o Benfica, referente à 2.ª mão dos 16 avos da Liga Europa. Depois do empate (1-1) em Roma - com as águias na condição de equipa visitada -, segue-se novo duelo, agora em Atenas, e o treinador do Arsenal elogiou a formação portuguesa.





"A temporada é grande e é um jogo importante a nível mental e da confiança. É o que precisamos. Trata-se de um adversário complicado. É uma equipa de Liga dos Campeões habituada há vários anos a este tipo de jogos. Será uma final", referiu Arteta na conferência de antevisão à partida.Adel Taarabt é certamente um dos elementos do Benfica que o espanhol melhor conhece, pois coincidiram na Premier League quando Arteta ainda era jogador. "Ele costumava jogar como número 10. É super talentoso e muito criativo. É difícil defrontá-lo. Mudou um pouco a sua posição e disciplina. É bom vê-lo de volta", destacou o timoneiro dos gunners.