Arteta desfaz o mistério em resposta a Record: a explicação para a admiração por Eusébio

Em abril do ano passado, durante a quarentena, Mikel Arteta entrou em direto a partir de casa num vídeo para as redes sociais do Arsenal. Sentado no escritório de casa, o treinador foi questionado pelo apresentador: que fotografia era aquela na estante? "É o Eusébio, um jogador que admiro. Um amigo deu-me umas chuteiras que Eusébio usou em Portugal", respondeu o espanhol.





pesquisou sobre a história durante meses. Afinal, qual a explicação para Mikel Arteta, de 38 anos, ser fã do Pantera Negra? Haveria algum episódio em particular? Tentámos encontrar respostas junto de pessoas próximas do treinador espanhol. As respostas não trouxeram mais do que aquilo que Mikel Arteta dissera no tal vídeo. A eliminatória com o Benfica surgiu como a oportunidade perfeita para contar a história: o treinador ia defrontar o clube onde um dos seus ídolos se notabilizou.Pedimos autorização ao Arsenal para obter respostas junto do protagonista, mas sem sucesso. Muito menos no período entre a 1.ª e 2.ª mão, ambas jogadas fora de Londres. Além das viagens para Roma e Atenas, o Arsenal defrontou ainda o Manchester City e o calendário ocupado não permitiu entrevistas.A conferência de imprensa de antevisão do jogo desta quinta-feira foi a derradeira tentativa.participou e conseguiu fazer a pergunta a Mikel Arteta: por que razão admira Eusébio da Silva Ferreira? "Sempre fui um grande admirador da história do futebol e das pessoas que construíram o futebol bonito que temos hoje. Ele teve uma participação chave nisso e criei uma grande admiração pela sua personalidade e carisma. Esta admiração desenvolveu-se porque tenho amigos portugueses que fiz durante a carreira e com quem fiquei com uma grande ligação. Amigos com quem falo de futebol a toda a hora", explicou Mikel Arteta.