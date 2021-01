Artur Moraes: «Benfica tem de vencer para entrar na luta»

Artur Moraes, antigo guarda-redes encarnado, considera que não há favorito no dérbi entre Sporting e Benfica para a Liga NOS, mas realça que pode ser decisivo para as águias no caso de saírem derrotados de Alvalade.

"É importante que o Benfica possa vencer o jogo e encurtar a distância, entrando definitivamente na luta pelo campeonato", disse Artur, em entrevista à agência Lusa, admitindo que se o Benfica ficar a nove pontos dos leões pode ser difícil voltar à luta pelo título e que isso o faz acreditar que "o Benfica vai entrar forte e para vencer".

O antigo jogador das águias acredita que "vai ser um jogo aberto, onde as duas equipas vão fazer tudo para conseguir vencer" e antevê que quem primeiro "conseguir impor-se ao adversário, com as suas ideias de jogo, mais rapidamente terá vantagem e conseguirá a vitória".

Com seis pontos de vantagem sobre o rival, o Sporting chega ao dérbi numa posição de liderança que há muito não ocupava. Artur considera que o mérito é de toda a estrutura leonina, com destaque para o antigo companheiro de equipa Rúben Amorim, hoje treinador dos verde e brancos.

"O mérito dessa regularidade é muito do trabalho do Rúben, apoiado pelo presidente e pelo Hugo Viana. Conseguiram ter estabilidade, estão rodeados de bons jogadores e um ótimo treinador. Ter conseguido resultados, encontrar estabilidade e regularidade é o mais difícil", reconhece o brasileiro, admitindo que "jogar apenas para o campeonato tem sido uma vantagem" para os leões.

Quanto ao trabalho de Rúben Amorim, Artur Moraes está longe de estar surpreendido pelo sucesso do antigo colega de equipa, com quem partilhou o balneário na passagem pela Luz, entre 2011 e 2015. "Não é uma surpresa. Acompanho o trabalho do Rúben como treinador desde o Casa Pia, depois no Braga, e está a mostrar o que já víamos quando era nosso companheiro no balneário: tem a visão que um treinador precisa de ter. Fico feliz porque é um amigo que está a ter sucesso", afirma Artur.

Apesar de sempre se ter assumido como benfiquista, Artur considera que o jogo será especial para Rúben Amorim, não por isso, mas por poder dar um passo importante na "concretização do sonho" de ser campeão pelo Sporting.

Quanto a Jorge Jesus, que orientou o guarda-redes brasileiro no Benfica, Artur reconhece que o técnico está "diferente", mas não acredita que menos ambicioso ou incapaz de colocar o Benfica no caminho que os adeptos desejam, com vitórias e boas exibições.

"Ele já confessou que hoje está diferente e acredita que é um melhor treinador. Com os anos, vamos aprendendo, evoluindo e encontrando pontos de equilíbrio. Acredito que é uma questão de tempo até encontrar o melhor para a equipa do Benfica", terminou o ex-guardião encarnado.

O Sporting e o Benfica defrontam-se na segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 21:30, em encontro da 16.ª jornada da Liga NOS, que será arbitrado por Artur Soares Dias, da AF Porto.