As contas do Benfica na Champions

O apuramento está ao alcance do Benfica, mas os encarnados estão obrigados a vencer o Ajax na próxima jornada, no dia 7 de novembro, para sonharem com a próxima fase. Isto porque a equipa de Rui Vitória conta com 3 pontos, enquanto os holandeses e o Bayern têm 7 cada.Em caso de triunfo sobre os holandeses, o Benfica chega aos 6 pontos e aproxima-se do Ajax, um dos principais rivais diretos na luta pelos oitavos-de-final. Mais: essa vitória faria com que as águias igualassem o adversário de ontem no primeiro critério de desempate: número de pontos nos jogos entre si – a segunda forma de desempatar é a melhor diferença de golos nos jogos disputados entre as equipas em causa.Se se confirmar o favoritismo do Bayern frente ao AEK na 4ª jornada, os alemães disparam na frente (passam a somar 10 pontos) deixando, praticamente, o Benfica em duelo direto com o Ajax pelo 2º lugar. Se as águias perderem com os holandeses – e se os bávaros também vencerem – o Benfica fica automaticamente eliminado da Champions.