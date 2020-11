As contas do Benfica para seguir em frente na Liga Europa

Apesar de ter novamente empatado diante do Rangers, segue tudo na mesma para o Benfica nas contas do apuramento para a próxima ronda da Liga Europa. As águias continuam a depender apenas de si para se apurarem, ainda que agora o primeiro lugar no Grupo esteja sempre dependente daquilo que os escoceses fizerem.





Assim, a duas partidas do final do Grupo D, o Benfica totaliza 8 pontos, os mesmos que os escoceses e mais 5 do que o Lech Poznan e Standard Liège, os terceiros colocados em igualdade pontual. Com estas contas, o clube da Luz pode até carimbar o apuramento na próxima semana, quando receber na Luz a formação polaca.Conseguindo aí assegurar o acesso à ronda seguinte, ficará por definir quem acaba em primeiro lugar, algo que poderá ser importante na hora de fugir aos adversários mais perigosos nos sorteio dos 16-avos-de-final. Nesse aspeto, refira-se que o Benfica terá sempre de esperar um eventual deslize dos escoceses para conseguir saltar para o topo do grupo.1. Rangers, 8 pontos2. Benfica, 83. Lech Poznan, 34. Standard Liège, 3Para lá do Benfica, também o Sp. Braga só depende de si para seguir em frente. Os minhotos têm 7 pontos no Grupo G, mais 4 do que o AEK Atenas, tendo também a possibilidade de carimbar o apuramento na próxima semana na visita ao reduto dos gregos. Já o primeiro lugar está bem mais complicado, já que para lá da distância de 3 pontos para o Leicester, os minhotos têm desvantagem no confronto direto.Classificação do Grupo G:1. Leicester, 10 pontos2. Sp. Braga, 73. AEK Atenas, 34. Zorya, 3