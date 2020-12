As contas do Benfica tendo em vista o 1.º lugar do grupo na Liga Europa

O Benfica garantiu esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos de final, graças ao triunfo caseiro sobre o Lech Poznan por 4-0. As águias entram assim na última jornada com a qualificação garantida mas ainda a lutar pelo primeiro lugar do Grupo D. A formação portuguesa tem os mesmos 11 pontos do Glasgow Rangers mas não depende si, pois os escoceses têm vantagem no confronto direto (3-3 na Luz e 2-2 no Ibrox).





Assim sendo, as contas do primeiro lugar são fáceis. Para ficar neste posto e ser cabeça de série na próxima fase, o Benfica terá sempre de fazer melhor do que o Rangers: se ganhar em Liège, o Rangers terá de empatar ou perder em Poznan; se empatar com os belgas, o Rangers terá necessariamente de perder na Polónia. Se os escoceses ganharem, automaticamente garantem a liderança.