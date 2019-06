'AS' diz que At. Madrid negoceia com Benfica a forma de pagar os 120 M€ por João Félix

Benfica, Atlético Madrid e João Félix têm tudo acertado para a ida do internacional português para o emblema colchonero. Ainda assim, segundo o 'AS', os dois clubes finalizam ainda a forma de pagamento dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do jovem jogador, de apenas 19 anos. Apenas este aspeto impede que o negócio seja oficializado, embora esteja tudo fechado entre as partes para que Félix se torne na quinta maior transferência da história do futebol.Entretanto, o avançado já deixou Madrid, onde esteve nos últimos dois dias , e prosseguiu as suas férias, aguardando pela confirmação para voltar a Espanha e ser apresentado no Wanda Metropolitano.Comoadiantou, Félix esteve ontem no estádio do At. Madrid , conhecendo a casa que o vai acolher nas próximas cinco temporadas, e já foi apresentado a várias pessoas da estrutura. Proibido de prestar declarações aos órgãos de informação, pelo menos até que seja apresentado, o atacante, sabe o nosso jornal, ficou entusiasmado com o que viu, nomeadamente o estádio, palco da recente final da Liga dos Campeões vencida pelo Liverpool, diante do Tottenham.