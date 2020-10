As imagens do show de Darwin: salto estupendo, 'túnel' e emenda à boca da baliza valem hat trick

Ao sexto jogo oficial pelo Benfica, Darwin Núñez conseguiu finalmente marcar e logo em dose tripla. O avançado uruguaio fez um hat trick na vitória (2-4) das águias sobre o Lech Poznan, na estreia nesta Liga Europa.





Aos 42', anotou o 2-1 na partida com um cabeceamento fulminante, após centro da direita de Gilberto.As 60', bisou no encontro, fazendo o 3-2 num lance individual em que tirou um adversário da frente com um 'túnel' e depois finalizou com classe.Aos 90'+3, Rafa cruzou e Darwin encostou à boca da baliza.