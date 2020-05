Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As razões que motivaram a saída do Benfica da direção da Liga Encarnados acusam Proença de mentir e de mexer com o garante da viabilidade dos clubes, os direitos televisivos





Vieira não poupou Proença na reunião de quinta-feira

• Foto: Bruno Colaço