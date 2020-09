As reações à eliminação do Benfica na Champions, em direto

22h09 - Ricardo Martins Pereira diz que é "altura de refletir".





"Hoje não é o dia de se falar. É um dia para refletir. Refletir muito. O que se passou neste jogo de Salónica é importante, mas não é o mais importante. Todos os benfiquistas, todos, devem fazer esse exercício simples: parar e pensar, refletir, analisar o que é este Benfica em toda a sua dimensão, desportiva, social, histórica. Não nos agarremos a ideias feitas que temos na cabeça. Os factos e as incidências devem ajudar-nos a evoluir no nosso pensamento e devem, sobretudo, levar-nos a que nos questionemos a nós próprios sobre o que andamos a dizer, a defender, e o que verdadeiramente queremos para o nosso Benfica. Hoje é um dia muito triste para todos nós, benfiquistas, não é por isso um dia para nos engalfinharmos todos em discussões estéreis. Amanhã, já de cabeça mais fria, já com as ideias mais arrumadas, mais recuperados da tristeza de hoje, amanhã, sim, discutamos mais a sério tudo o que significou o dia de hoje. É o que farei. Gravarei amanhã um vídeo em que irei expor tudo o que penso sobre isto e o que verdadeiramente penso fazer para ajudar o meu Benfica. Força, Benfica. Sempre."22h01 - Na conferência de imprensa de análise ao jogo, Jorge Jesus assumiu que, apesar da derrota, viu "muitas coisas boas" por parte da sua equipa.21h47 -, candidato a presidente do Benfica, afirmou que Luís Filipe Vieira nem devia concorrer nas eleições no Benfica. "Mais de 80 milhões de euros gastos em jogadores, mais de 12 milhões na equipa técnica, além de uma estrutura da SAD pesada e cara. A desilusão não me impede de ter a presença de espírito para saber o que fazer. Luís Filipe Vieira não tem condições para ir a eleições no Benfica", escreveu, nas redes sociais.21h43 -continua a analisar o jogo com o PAOK. "Hoje a responsabilidade é minha e dos jogadores do Benfica, não tem nada a ver com a época passada", frisou.21h32 -"Como benfiquista é uma frustração completa. O Benfica perdeu contra uma equipa inferior, com um dos golos a ser de Zivkovic, que nada fez no Benfica e agora vingou-se. O Benfica deixa de ter uma receita extraordinária, não acho que vá ser um descalabro financeiro, mas é péssimo para o Benfica. O Benfica tem novos jogadores, um novo treinador e espero que se dê tempo para recuperar deste desaire. Estou frustrado e desiludido como benfiquista, mas não acuso ninguém"21h31 -"A desilusão é grande? Sim, dói, o Benfica quer estar entre os maiores e os melhores. É um objetivo que fica pelo caminho mas temos de olhar em frente e há o Famalicão já a seguir.Zivkovic? Não fico feliz por ele porque foi contra nós, mas desejo-lhe toda a melhor sorte do mundo. Claro que preferia que não tivesse sido contra o Benfica, mas é como disse, agora é olhar para o jogo com o Famalicão."21h23 -, candidato às eleições do Benfica, voltou a falar desta vez à CMTV. "É na Liga dos Campeões que estão as grandes receitas do futebol. Nós somos insignifcantes. Já perdemos 5-0 com uma equipa como o Basileia e este ano nem vamos à Liga dos Campeões. O Benfica vai ser relegado por uma segunda divisão europeia. Esta mudança de figurino vai acontecer por volta de 2024. Vão estar as 20 melhores equipas ou 16 e o Benfica está cada vez mais longe do objetivo. Andamos a brincar com a vinda ou não vinda do Cavani. Independentemente do que aconteça a nível interno, a época esta perdid no que toca ao futuro do Benfica. São sucessivos os fracassos e isto vai ter uma fatura. Quando a fatura for cobrada, vai ser tarde. Andamos a brincar com estas coisas."21h21 -, ex-dirigente do Benfica, também já reagiu à derrota. "É um golpe profundo tendo em conta as expetativas que foram criadas. O Benfica vai ter a possibilidade de assumir-se na Liga como ganhar. Com a grandeza que tem, o Benfica está obrigado a possuir hegemonia em Portugal. A equipa foi reforçada e está certamente melhor. Os treinadores, mesmo quando são bons, perdem e mesmo quando têm grandes planteis. Em seis anos, Jesus perdeu três campeonatos com plantéis extraordinários. Quando avançamos com riscos desta ordem, é um perigo que no fundo acabou por se concretizar", disse à CMTV.21h16 -"O Benfica entrou muito forte. Na primeira tivemos duas ou três situações claras de golo. O PAOK, se bem me lembro, chegou uma vez de canto. Na segunda parte voltámos a entrar bem, a ter oportunidades, mas num lance individual, com alguma sorte à mistura, vimo-nos em desvantagem. O jogo aí complicou. Equipa muito fechada, mas o Benfica deu uma boa resposta, dominando em todos os momentos, menos nos golos""Concordo. Penso que o Benfica dominou tod o o jogo, tirando dois ou três pormenores. Claro que temos de corrigir, mas vi uma resposta muito positiva da equipa. É um objetivo que fica pelo caminho, mas neste clube é olhar em frente e ver o que há a seguir. Recuperar a cabeça, descansar e ganhar em Famalicão."21h10 -"Temos de fazer uma retrospetiva deste jogo. Não gostei do resultado, ninguém gostou mas a equipa já teve coisas interessantes. Falta melhorar muita coisa como é normal. Há coisas muito positivas neste jogo para além do negativo, o mais importante, a derrota: o que nós não queriamos.A eficácia fez a diferença. Se analisarmos friamente, vamos concluir que o Benfica foi mais equipa, teve mais oportunidades mas não marca. O PAOK fez golos. Sabíamos que eles, no último terço do jogo, tinham diagonais muito perigosas e poderiam entrar dentro da última linha com esses movimentos. Vamos crescer jogo a jogo. Queríamos continuar nesta competição, era um dos grandes objetivos do Benfica, da equipa e meus. Vamos ter de pensar noutra competição. Sexta-feira já temos outro jogo. Este início de época é muito agressivo, de três em três dias, mas é o que há e temos de nos preparar para isso. Preparámo-nos bem para este jogo. Não fomos felizes com o jogo mas isso faz parte do mesmo."21h07 -: "O resultado não interessou, como é obvio. Aquilo que a equipa fez, não traduzimos em golo a superioridade que tivemos durante o jogo. Não fomos muito eficazes em função das oportunidades. O guarda-redes fez um bom jogo, também está lá para isso, e tirou-nos alguns golos. Não estivemos muito seguros na última linha e isso fez com que entrassem algumas diagonais, que fez com que sofrêssemos os dois golos. A equipa fez coisas boas durante o jogo e algumas não tão boas. Para mim, o Benfica teve melhores decisões, teve mais qualidade mas faltou na zona da decisão ter mais criatividade. Ganhou o PAOK e o futebol é isto. Foram mais eficazes. Esperaram pela sua oportunidade. Estiveram à espera de uma possibilidade e na primeira parte praticamente não tiveram uma oportunidade."21h02 - A imprensa brasileira já reagiu ao desfecho da eliminatória das águias20h58 -: "Na segunda parte vimos alguns ou muitos erros do ano passado. Era uma final. Falharam oportunidades claríssimas. Na 2.ª parte a equipa caiu muito".20h56 -: "Os erros continuam. Na zona central falta um 8 a sério".20h51 - Acaba na Grécia! O Benfica perde diante do PAOK Salónica por 2-1 e está fora da Liga dos Campeões.