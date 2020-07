Jorge Jesus está de regresso ao Benfica. Record sabe que o até agora treinador do Flamengo, de 65 anos, e as águias chegaram a acordo a noite passada.





Octávio Machado revela palavras de Jorge Jesus ao telefone Octávio Machado revela palavras de Jorge Jesus ao telefone

A carregar o vídeo ...

Presidente do Flamengo apanhado desprevenido em direto: «Jesus? Nem falo nada. Vou ficar a perguntar?» Presidente do Flamengo apanhado desprevenido em direto: «Jesus? Nem falo nada. Vou ficar a perguntar?»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus confirmado no Benfica: como se desenhou o regresso à Luz Jorge Jesus confirmado no Benfica: como se desenhou o regresso à Luz

A carregar o vídeo ...

Inquéritos Jorge Jesus é o treinador ideal para o Benfica? Sim

Não Votar Inquéritos

"Falei com Jesus há pouco, ele telefonou-me. Disse-me que tinha chegado a acordo verbal com o presidente do Benfica há 15 minutos", confirmou, à CMTV."Jesus vai manter-se igual a si próprio e vai tentar implementar as suas ideias. Salvaguardar a sua estrutura. Jesus, se quiser mandar construir um muro à volta do estádio da luz, faz. Vieira vai fazer tudo o que Jesus entender porque ele precisa de ganhar. Ele é que vai dizer quem quer ao lado dele, vai ter autonomia total. Era impossível Jorge Jesus dizer outra vez que não ao Benfica. Era a última oportunidade de regressar ao Benfica", afirmou o comentador, à CMTV."Como vai responder aos críticos? Ganhar é a fórmula mágica para convencer os críticos. Jorge Jesus saiu do Benfica em fim de contrato, não foi convidado a renovar. Acho que não teve responsabilidade disso. Era um treinador livre. Depois, realmente, por algumas palavras que disse enquanto treinador do Sporting, houve muita guerra de comunicação. Não é um nome consensual entre os benfiquistas. Acho que é uma jogada de risco por parte de Vieira. Se não correr como ele espera nas eliminatórias da Liga dos Campeões, Vieira vai a eleições um mês depois"."É uma má notícia para os rivais. Jesus tem uma capacidade fora do normal e vai fazer do Benfica um clube vencedor. Desejo-lhe tudo de bom, em termos familiares e de saúde, e que no futebol as coisas não lhe corram bem. Estou muito curioso agora para ver os comentadores, 99% deles afetos ao Benfica, que andam a arrasar Jesus há cinco anos", afirmou o comentador, à CMTV."Fico muito contente porque sou amigo de Jesus e reconheco lhe qualidades muito acima da média. È um treinador de topo, que conhece perfeitamente o Benfica. É o homem certo, no lugar certo. Não é uma aposta de risco, seria se fosse um treinador fraco. Isto é uma vitória do presidente do Benfica. Tive sempre muitas reticencias em relação à vinda dele. Tive medo que não regressasse a Portugal. Mas o Benfica é um clube muito grande. Os benfiquistas que disseram que rasgavam o cartão que pensem bem nisso porque isso não é benfiquismo. Que ele tenha sorte e que comece a ganhar. Vai galvanizar a massa associativa do Benfica. O rolo compressor. Estou convencido que o Benfica também vai trazer os jogadores que ele pede, para formar uma grande equipa que nos possa levar novamente a finais europeias", afirmou o antigo dirigente encarnado, à CMTV."Estive em contacto com Jesus às 10 horas de Lisboa, 6 da madrugada no Rio de Janeiro. Não posso, nem devo confirmar em absoluto, na base do que conversei com Jorge Jesus. Sabia o que estava a impedir um acordo final tinha a ver com a equipa técnica. A totalidade da equipa técnica, os que acompanham Jesus no Flamengo. A ideia dele sempre foi que viessem todos e jamais abriria mão disso. A minha convicção era que durante o dia de hoje se chegasse a bom termo. Às 10 da manhã subsistia ainda a questão da equipa técnica. Vai ganhar menos do que aufere no Flamengo e muito menos do que auferia no Sporting", afirmou o amigo de Jorge Jesus, na CMTV."O meu treinador nunca será, mas obviamente que vou torcer por ele porque o sucesso dele será o sucesso do Benfica. Não percebo bem o que vai acontecer à atual equipa técnica. Há figuras como Pietra e espero que sejam respeitados. Vou torcer incondicionalmente para que Jesus consiga muito mais do que espera. Agora não posso dizer que passei a gostar de Jorge Jesus. Já ouvi benfiquistas a dizer que vão deixar de pagar cotas e não entram mais no estádio. Isso é dito da boca para fora"."Não posso confirmar nada. Só espero confirmação de uma pessoa. Tenho de ter algum cuidado, já que aquilo que aconteceu é que a aposta de Luís Filipe Vieira em Jesus foi única, à exceção de uma situação com Mauricio Pochettino.Não importa quando falei com Jesus. Tem sido um processo que teve contornos há dois ou três dias. Falou-se em emissários, em tanta coisa… Nos últimos dias houve abordagens, mas não foram fáceis. Continua a ter dúvidas relativamente ao que foi dito. Até chegaram a dizer que ele ia para o Porto. Jesus merece respeito. O que converso com ele. Começa a ser caricato que sai tudo na comunicação social. O Jesus tem de ter atenção a isso. Alguém tem passado a informação. Tem de ter cuidado com as pessoas que o rodeiam porque não é inadmissível o que tem acontecido. Acho bem que os jornalistas façam o seu trabalho, mas acho inadmissível que algumas pessoas andem a passar para fora as informações"."Faltavam 'peaners' para Jorge Jesus vir para o Benfica e foram agora resolvidas. Luis Filipe Vieira fez tudo para trazer Jorge Jesus, fez um grande esforço, e conseguiu. Jesus vem com uma aura diferente, depois de vencer tudo na América, e vai ser muito importante para o Benfica.São três anos de contrato, há a possibilidade de ser dois. Há questões técnicas e jurídicas ainda para tratar e a oficialização de Jorge Jesus só pode ser feita após a desvinculação do técnico com o Flamengo".