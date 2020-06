As reações dos benfiquistas a mais um resultado negativo: «Chega o comportamento de jardim infantil»

O Benfica perdeu por 2-0 com o Marítimo, na Madeira, e pode ficar a seis pontos do FC Porto caso os dragões vençam esta noite. Veja as reações de adeptos, antigos jogadores e ex-dirigentes a novo desaire encarnado.



Ricardo Martins Pereira: "Quantas mais vergonhas vamos ter de passar?"





"Quantos mais jogos e campeonatos vamos ter de perder para perceber que o problema do Benfica está no projeto da atual direção, que continua a olhar para o nosso clube como um negócio, uma empresa, e não como uma associação desportiva que é amada pelos seus sócios? (...) Quantas mais vergonhas vamos ter de passar, como esta de hoje na Madeira? O Benfica precisa de mudar, precisa de gente nova, de uma mentalidade nova, de um projeto novo, de um rumo diferente. Este modelo deu nisto."Tudo passa pelo balneário, mais nada. Quando há unidade é tudo possível e quando não há é mais provável que não haja estabilidade. Dói-nos a todos mas desistir nem pensar. Chega o comportamento de jardim infantil! Voltamos mais fortes no próximo ano. Parabéns ao Marítimo."Não há nenhum extremo no Benfica que pegue na bola e vá embora. A equipa está num pesadelo constante. Cada jogador joga o que sabe porque o coletivo não existe", afirmou o antigo futebolista à CMTVO avançado argentino, que esta temporada deixou o Benfica para se juntar ao Boca Juniors, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio aos seus antigos companheiros. "Benfica sempre", escreveu Salvio no Twitter."O presidente já anunciou que ele colocou o lugar à disposição. Espero que este lugar posto à disposição seja a demissão e não para ele receber o dinheiro. O que o Lage fez no Benfica é de um nível muito baixo para a grandeza deste clube. A minha perceção do Bruno Lage como treinador nunca foi boa. Houve uma série de circunstâncias que se reuniram para que o Lage pudesse ser campeão no ano passado. As pessoas só avaliaram por isso, mais nada. O Benfica precisa de um treinador de outro nível", afirmou a