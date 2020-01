As saudades de Jaime Graça, o reforço mistério e a saída de Bruno: a antevisão de Lage

Bruno Lage fez a antevisão à receção ao Belenenses SAD marcado para esta sexta-feira (19h00). O técnico lembrou Jaime Graça, falou de reforços e das saídas de Bruno Fernandes e Fejsa.



Antevisão ao jogo





Queria começar por recordar um grande amigo meu que fazia hoje anos e que por esta hora estaríamos a comer umas belas sardinhas e um rodízio de bolos como sobremesa e a falar de futebol. Um beijinho para a senhora Celeste Graça e ao filhos. É uma data inesquecível. A dor é menor, mas as saudades continuam presente. Foi uma pessoa que me marcou a mim e uma geração de treinadores aqui na academia.Nota-se evidentemente uma diferença em função daquilo que é o sistema. Voltam a jogar com uma linha de cinco. É uma equipa consistente e com uma boa dinâmica. Tem bons jogadores na frente como Varela e Marco Matias que eu conheço bem, o André Santos no meio-campo... são jogadores muito experientes, com enorme qualidade e é um sistema que nos obriga a ter dinâmicas ofensivas e defensivas. Foco total nesse jogo. Temos de estar com uma tremenda motivação e com uma entrada em campo como tivemos nos últimos dois jogos: Sporting e P. Ferreira.Não recordo o percurso de vitórias, também não recordo um eventual empate ou derrota. Eu olho é para a evolução enquanto equipa. O Belenenses tem uma dinâmica muito boa, com jogadores de qualidade e que nos podem criar dificuldades. Temos feito bons jogos, independentemente do sistema do adversário. Estamos aqui para vencer o jogo e jogar bem.Sobre o mercado, em concreto, posso falar na próxima conferência sobre todos os assuntos. Estamos a ir ao encontro do que era o número ideal de jogadores, ter dois por posição. Eventualmente, e não é esse nome, podemos ponderar uma entrada, mas temos de falar com o jogador e se estiver disposto a vir correr por nós pode entrar nesta equipa, o que não é fácil. Tem de correr muito.Tratamos toda a gente com enorme respeito, mas temos de perceber aquilo que é o rendimento. É o jogador com menos tempo de utilização. Sobre o outro jogador falamos depois.O futebol português deixa de ver um grande jogador nos seus estádios. Vai viver uma experiência fantástica a todos os níveis. Os grandes jogadores, como nós temos aqui muitos, têm de viver o futebol inglês, nem que seja por uma época.Quero desejar-lhe a melhor sorte do mundo. Não foi um atleta que se expresse tanto, mas ali dentro é um campeão, mas ali dentro só nós vimos a emoção que foi a despedida dele. É um homem e um jogador 'top'.