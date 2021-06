Assembleia-geral extraordinária será marcada a 3 de julho

O Movimento Servir o Benfica que recebeu a indicação do presidente da mesa da assembleia-geral das águias de que a assembleia-geral extraordinária será agendada para 3 de julho, um sábado, às 16 horas. "O Servir o Benfica aguarda a convocatória oficial para a data e hora acordadas, no Estádio da Luz, de acordo com o entendimento alcançado", pode ler-se em comunicado.





O Movimento Servir o Benfica sublinhou que a "data está sujeita a aprovação final da Direção Geral de Saúde em virtude das condições sanitárias que se verificam no concelho de Lisboa" e desejou uma "tremenda manifestação de Benfiquismo, sob a forma do associativismo" para o dia da AG.Recorde-se que a assembleia-geral extraordinária servirá para aprovar (ou não) um novo regulamento eleitoral e realizar uma auditoria ao processo eleitoral de outubro.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 3 DE JULHO

O Servir o Benfica informa que recebeu a indicação do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica de que a reunião de Assembleia Geral Extraordinária será marcada para o dia 3 de Julho pelas 16h, nas condições anteriormente requeridas.

A confirmação final da data está sujeita a aprovação final da Direcção Geral de Saúde em virtude das condições sanitárias que se verificam no concelho de Lisboa.

O Servir o Benfica aguarda a convocatória oficial para a data e hora acordadas, no Estádio da Luz, de acordo com o entendimento alcançado.

Que no dia 3 de Julho o Estádio da Luz assista a uma tremenda manifestação de Benfiquismo, sob a forma do associativismo que sempre pautou a nossa Gloriosa História, mantendo a máxima urbanidade que a solenidade do momento exige.

O grande vencedor será o Sport Lisboa e Benfica.