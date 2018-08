O Aston Villa está interessado em Keaton Parks mas apenas para... 2019/20. O médio do Benfica, que se já se estreou pela principal seleção norte-americana, foi pouco utilizado na pré-temporada - fechou com 74 minutos distribuídos por três jogos - e o emblema inglês sondou os encarnados para aquilatar a disponibilidade negocial das águias mediante uma possível subida à Premier League. Para além disso, os britânicos perguntaram se Keaton tinha passaporte comunitário. O jogador chegou ao Benfica em 2017, após rescindir o contrato com o Varzim.