At. Madrid atento ao irmão de João Félix

Hugo Félix pode seguir os passos do irmão, João Félix, e prosseguir a carreira no At. Madrid. A informação surgiu no site 'Todo Fchajes', no qual se dá conta que o emblema colchonero já terá encetado contactos com os responsáveis benfiquistas, para aferir como pode garantir o jovem, de 16 anos.





O emblema madridista gostaria de poder levar o avançado para a capital espanhola, para poder viver com o irmão. Todavia, de acordo com a mesma publicação, o Benfica parece estar reticente em aceitar a transferência do jogador que, esta temporada, já marcou 12 golos em 13 partidas que realizou, entre a equipa principal e a secundária de juvenis.