At. Madrid sonda Carlos Vinícius

Carlos Vinícius está a ser seguido pelo Atlético Madrid, de acordo com a rádio espanhola Libertad Digital. O avançado brasileiro cumpriu a última temporada por empréstimo no Tottenham e os colchoneros terão agora perguntado às águias as condições para uma eventual transferência, sem ainda haver qualquer oferta formal.

O dianteiro, de 26 anos, contratado ao Nápoles em 2019, a troco de 17 milhões de euros, já foi inclusivamente apontado à Roma de José Mourinho, depois de os spurs não terem querido acionar a opção de compra, fixada em 45 milhões de euros.

Recorde-se que, além de Inglaterra, Portugal e Brasil, o jogador já alinhou ao serviço do Monaco, em França, tem contrato com as águias até junho de 2024 e uma cláusula de 100 milhões de euros.