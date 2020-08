Atalanta terá sondado Tomás Tavares

Tomás Tavares poderá ter o espaço reduzido na próxima temporada com a chegada do brasileiro Gilberto, ex-Fluminense, de 27 anos. Caso André Almeida não deixe a Luz, o jovem lateral português terá de procurar minutos noutras paragens e eis que surge a possibilidade da Atalanta, segundo avançam em Itália.





De acordo com o jornalista Gianluigi Longari, da Sportitalia, a formação de Bergamo terá realizado uma sondagem à SAD encarnada pelo defesa de 19 anos que na última temporada se estreou pela principal equipa do Benfica, cumprindo 26 encontros oficiais.A mesma fonte avança que Tavares pode ingressar na Atalanta mediante um empréstimo com opção de compra, um negócio à imagem daquele que ocorreu com Gedson Fernandes, cedido pelas águias ao Tottenham de José Mourinho até junho de 2021.