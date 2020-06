Ataque ao autocarro do Benfica: Presidente da FPF falou com Vieira e mandou mensagem a Lage

A Federação Portuguesa de Futebol emitiu esta sexta-feira um comunicado a condenar o ataque ao autocarro do Benfica, ocorrido quando a equipa regressava ao Seixal após o empate a zero golos com Tondela. Record apurou, por outro lado, que Fernando Gomes falou com Luís Filipe Vieira e mandou mensagem a Lage a propósito deste ato dos adeptos, que a FPF já rotulou como "bárbaro e cobarde".





Autocarro do Benfica ficou neste estado Autocarro do Benfica ficou neste estado

No comunicado, a FPF exige que sejam condenados os autores deste ataque. "Os atos ocorridos ontem, sejamos claros, mancham, de novo a imagem do futebol. Mas, no essencial, responsabilizam aqueles que arremessaram as pedras, motivados pelo ódio. Essas pessoas não são do futebol, não gostam do futebol e têm de ser expulsas do futebol", pode ler-se."Como já afirmei em outros momentos infelizes, o futebol precisa da ação implacável do Estado nestas ocasiões. O futebol precisa da vossa ajuda para se poder regenerar e cumprir de forma plena as suas vitais funções desportivas, sociais e económicas", acrescenta.