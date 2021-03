Ataque ao ‘Vieiristão’: contestação a Luís Filipe Vieira continua

As críticas à gestão de Luís Filipe Vieira continuam. Ontem de madrugada, junto ao Estádio da Luz, surgiram mais tarjas a condenar a forma como clube tem sido dirigido, sendo que uma das inscrições vincada a existência de um ‘Vieiristão’. A alusão é feita ao líder dos encarnados numa bandeira construída com as cores dominantes de Sporting e FC Porto, além da do Benfica.

Noutra tarja surgem alusões a regimes ditatoriais, nomeadamente o da Coreia do Norte. “Crítica ao grande líder proibida”, “glorificação ao grande líder obrigatória”, “perseguição ao pensamento contraditório”, “aceitar votações sem auditoria”, “único canal de TV [BTV] permitido” ou “aceitar a sucessão divina [Rui Costa] ao grande líder “ pode ler-se na lona colocada na Luz.