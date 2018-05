Como o nosso jornal escreveu em tempo oportuno, a SAD do Benfica tem previsto um ataque mais forte ao mercado de transferências do próximo verão, uma vez que o objetivo passa por recuperar o título perdido para o FC Porto esta temporada.

Luís Filipe Vieira e seus pares já haviam definido que, mesmo sem o apuramento para a Liga dos Campeões, esta seria sempre a estratégia a seguir – e até já têm vários alvos definidos para diversas posições – mas, com a possibilidade de alcançarem um encaixe imediato de 40 milhões de euros com a entrada na fase de grupos, os encarnados ficarão ainda com maior folga e poder negocial durante o próximo defeso. No entanto, a SAD só terá a certeza desse encaixe perto do fim de agosto, altura em que se disputa o playoff.

Autor: Pedro Ponte