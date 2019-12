Athletico Paranaense perde recurso contra o Benfica na FIFA

O Athletico Paranaense perdeu um recurso apresentado na FIFA contra o Benfica, por assédio a Vinícius Jaú em 2016, revelou o jornal 'Gazeta do Povo'. O clube brasileiro exigia 30 milhões de euros aos encarnados mas o órgão que rege o futebol mundial acabou por decidir contra o 'Furacão', estando ainda por definir se e que verba pagarão ainda os encarnados.





"A decisão é importante para o futebol de formação, pois mostra a linha que a FIFA deverá seguir em casos envolvendo a transferência de atletas com contrato de formação. Mas não comemoro o resultado, pois lamento que, na altura, o atleta e o Athletico não tenham chegado a um acordo para o primeiro contrato profissional", disse o empresário do jogador, Naor Malaquias, ao jornal canarinho.Em 2016, quando tinha 18 anos, Jaú rescindiu com o Athletico alegando assédio moral e garantindo que estava a ser forçado a assinar um vínculo. Meses depois, acabaria por assinar pelo Benfica, onde atualmente, com 21 anos, representa a equipa B e os sub-23.