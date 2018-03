Luís Filipe Vieira assistiu ao encontro ao lado de algumas atletas que compõem as várias modalidades do Benfica, numa forma de assinalar o dia internacional da Mulher que se comemorou na passada quinta-feira. Esta foi a forma de o presidente das águias assinalar a data, ao mesmo tempo que mostrou apoio aos vários projetos do ecletismo do clube, entre os quais o futebol feminino, no qual o Benfica irá participar a partir da próxima época.

Para além desta nota de registo, na bancada presidencial do Estádio da Luz estiveram também presentes outros elementos da estrutura benfiquista, nomeadamente os vice-presidentes José Eduardo Moniz, Nuno Gaioso Ribeiro e Domingos Almeida Lima.