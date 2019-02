Atlético Madrid de olho em Rúben Dias para suceder a Godín

No mercado em busca de um defesa central para suprir a saída de Diego Godín - está em final de contrato e deve rumar ao Inter Milão -, o Atlético Madrid terá fixado as suas atenções em Rúben Dias, vendo no jogador do Benfica um alvo apetecível para começar a construir um novo plantel.Segundo adianta o 'Tuttosport' - jornal que reforça também o interesse da Juventus no jogador encarnado -, os colchoneros serão mesmo os mais fortes candidatos a receber o internacional português, especialmente devido ao facto de Diego Simeone ver neste um possível pilar para a nova era do clube.De notar que, para lá de Godín, o Atlético Madrid poderá perder outros elementos da defesa para outros clubes, pelo que o reforço da zona mais recuada é visto como o objetivo prioritário para o próximo mercado de transferências.