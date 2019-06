Atlético Madrid e os cinco 'trunfos' para garantir João Félix

O Atlético Madrid quer garantir a contratação de João Félix e acredita ter cinco 'trunfos' para o conseguir: desde os milhões que poupa com Griezmann a Jorge Mendes, o empresário que negoceia o passe da joia benfiquista.De acordo com o jornal 'Marca', o Atlético Madrid está disposto a gastar os 120 milhões de euros de Griezmann em João Félix, jogador que em termos de salário ficaria bem abaixo do que o internacional francês recebia até então nos colchoneros.Outro 'trunfo' que Simeone pretende jogar é a titulariedade: João Félix teria lugar de caras no onze do Atlético Madrid, ao passo que no Manchester City, outros dos colossos europeus atrás do jovem avançado português, a concorrência seria bem maior.Simeone e a sua aptidão para formar jogadores é outro factor apontado pelo diário 'Marca' para convencer João Félix a transferir-se para Madrid.No entanto, é Jorge Mendes quem é apontado como sendo a figura principal das negociações. E neste caso o Atlético Madrid lembra que o empresário português já em outras alturas convenceu craques a assinar pelos colchoneros por acreditar que este é um clube de valorização dos jogadores.