Atlético Madrid quis incluir jogadores na contratação de João Félix

Atlético Madrid quer juntar mais cinco nomes a João Félix



A 'Marca' noticiou que o Atlético Madrid tentou incluir jogadores na 'operação João Félix', de forma a baixar o preço da transferência, mas que Luís Filipe Vieira se revelou irredutível no sentido de que apenas libertará o jovem avançado pelo valor da cláusula de rescisão, 120 milhões de euros. Como revelou ontem fonte do Benfica a, os encarnados aguardam apenas que os colchoneros passem o cheque com aquela verba, negando quaisquer negociações a decorrer com o clube espanhol Existe a expectativa de que a oficialização do negócio possa ocorrer ainda esta quinta-feira, se bem que a apresentação de João Félix apenas ocorrerá em julho. O internacional português esteve em Madrid na terça-feira, onde conheceu o Wanda Metropolitano, e entretanto já retomou as férias. O avançado chegou a acordo relativamente ao vínculo – receberá 6 milhões de euros líquidos em cada uma das cinco épocas, embora possa ultrapassar os 7 milhões, com objetivos – e espera agora que os clubes oficializem o acordo.