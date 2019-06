Atlético Madrid usa 'método Lemar' para contratar João Félix ao Benfica

A intransigência da SAD do Benfica em negociar João Félix por menos do que os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão poderá levar o Atlético Madrid a partir para outra solução: a partilha do passe. A informação foi veiculada ontem pela Deportes COPE, que refere a mesma informação já noticiada por Record: os colchoneros não querem pagar 120 milhões de euros pelo passe de João Félix.





Dessa forma, a referida rádio explica que o emblema madrileno poderá ter a ‘ajuda’ de um fundo ou de um empresário próximo para partilhar os gastos pelo futebolista. Uma medida em tudo semelhante à que o clube realizou quando contratou Thomas Lemar ao Monaco, por 65 milhões de euros. A terminar, a Deportes COPE refere ainda que no círculo mais próximo da direção do Atlético Madrid há algumas divisões no que diz respeito à contratação do avançado português.Esta quinta-feira, o jornal 'AS' fala na mesma solução por parte do Atlético Madrid, ou seja, uma operação nos mesmos moldes da do extremo francês, com os colchoneros a comprarem cerca de 70 por cento do passe e ficando o Benfica com a restante percentagem tendo em vista uma transferência futura.Os espanhóis contemplam ainda a hipótese de incluir jogadores para amortizar o preço mas garantem que, nesse caso, o negócio ficaria ainda mais difícil, pois os futebolistas que interessam ao Benfica, com o argentino Ángel Correa à cabeça, têm um salário incomportável para os cofres encarnados.

Saída de Griezmann facilita



Como Record adianta esta quinta-feira, a saída de Griezmann abre espaço a João Félix no Atlético Madrid, pois os colchoneros encaixam 120 milhões, precisamente o valor da cláusula de rescisão do português. Porém, os espanhóis apenas ofereceram até ao momento 60 M€ fixos e mais 20 mediante o cumprimento de determinados objetivos durante a vigência do contrato. Mas, como é sabido, esse valor não é suficiente para convencer Luís Filipe Vieira e seus pares, que não estão na disposição de vender abaixo da cláusula de rescisão do internacional português.



No caso de Félix, a proposta salarial do Atlético é de seis milhões limpos por época.