Atlético Mineiro não entra em cena por Cavani: «Seria uma loucura»

Edinson Cavani continua a ser uma grande aposta do Benfica para 2020/21, tal como Jorge Jesus confirmou este sábado em entrevista à BTV. Contudo, ao contrário do que foi apontado pelo 'Globoesporte', o Atlético Mineiro não conseguirá discutir a contratação do avançado uruguaio, de 33 anos, com as águias. A confirmação foi feita pelo presidente do emblema brasileiro. "Por enquanto, temos que trabalhar com os pés no chão e isso seria uma loucura", deixou claro Sérgio Sette Câmara.





"Daqui a pouco vão colocar até o Messi aqui no Atlético Mineiro. Vou dizer-te que é complicado. Não procede [a tentativa de contratação]. Eu vejo que os adeptos ficam todos ouriçados. É um jogador que tem um valor caríssimo. Muitas vezes é alguém que liga e diz que está a representar o Atlético. Temos de ter os pés no chão para não fazer uma loucura como essa", vincou o dirigente do Galo em declarações à Rádio Super.