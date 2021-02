Atlético Mineiro sondou Jorge Jesus mas "assustou-se" com cláusula

No mercado em busca de um treinador para suprir a anunciada saída de Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro terá sondado Jorge Jesus para perceber se o técnico português teria interesse em deixar o Benfica para regressar ao Brasileirão, mas acabou por desistir da ideia ao saber do valor da cláusula de rescisão fixada no contrato do técnico com as águias.





A informação foi adiantada pelo jornalista Jorge Nicola, na sua coluna de opinião no portal 'Yahoo', na qual revela que essa investida terá ocorrido em dezembro. Ainda assim, face ao tal valor da cláusula (10 milhões de euros), o Galo acabou por colocar esta opção de lado, voltando-se para outros nomes, nomeadamente Renato Gaúcho e Cuca, que serão por agora os mais fortes candidatos.Note-se que o interesse do Atlético Mineiro não é novo. Ainda antes de assinar pelo Flamengo, JJ teve em mãos uma proposta do Galo e até observou ao vivo um duelo da equipa de Belo Horizonte , mas o seu futuro passaria na altura pelo gigante do Rio de Janeiro, com o qual conquistou praticamente tudo o que tinha para conquistar.