Augusto Baganha e as declarações do Ministro da Educação: «Reitero tudo o que disse antes»

Augusto Baganha mantém tudo o que disse relativamente a Tiago Brandão Rodrigues e o Benfica. Depois de o ministro da Educação se ter dito "chocado" e "boquiaberto" com as acusações de que é alvo por parte do ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Baganha reagiu.

"Tive conhecimento [das declarações do ministro]. Reitero tudo o que disse nas últimas declarações. Aliás, as pessoas estão a dar importância às mesmas agora, mas já tinha dito isso na Assembleia da República, em 2018. Tudo o que disse foi ponderado. Em todo o processo sempre declarei ser importante haver esclarecimento da verdade", afirmou o antigo líder do IPDJ a Record.





Recorde-se que em novembro, numa entrevista ao Porto Canal, Augusto Baganha confirmou ter anotado no seu bloco de notas, em 2017, as palavras que foram atribuídas ao ministro da Educação. Nessa reunião, onde também estava presente João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Tiago Brandão Rodrigues terá dito que "o Benfica está acima da lei" e que "não podemos tratar todos os clubes de igual modo".Agora, questionado esta sexta-feira pelos jornalistas, Tiago Brandão Rodrigues acrescentou que "nem alguém embriagado faria" declarações daquele teor, em referência à denúncia feita pelo ex-presidente do IPDJ, que foi exonerado em 2018. Baganha volta a responder: "São declarações… nem sei o que dizer. As coisas começam a entrar num campo de que não quero fazer parte. O ministro disse que é abstémio? Era uma coisa que não sabia. Acho que não houve ponderação e bom senso. Quem ocupa um alto cargo da Adminstração tem de ser cuidadoso, muito cuidadoso, na comunicação."

Baganha disse ainda não saber se avançará com uma ação judicial: "Nem sei o que vou fazer. A mim não me ofende nem me difama. Quero levar as coisas com certa ponderação e sensatez. É preciso ter cuidado com o que se diz e com as palavras que se proferem."