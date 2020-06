Autocarro do Benfica apedrejado no Seixal e Weigl e Zivkovic foram para o hospital

O autocarro do Benfica foi apedrejado no regresso da equipa ao Seixal, após o jogo com o Tondela, tendo Zivkovic e Weigl sofrido ferimentos, devido aos estilhaços dos vidros que atingiram os jogadores na cara. Apesar da situação não aparentar ser grave, os responsáveis benfiquistas decidiram que seria melhor os dois jogadores receberem assistência hospitalar, após este ataque dirigido por alegados adeptos do Benfica insatisfeitos com o resultado da equipa, frente ao Tondela.





O ataque dirigido ao autocarro das águias sucedeu já num viaduto à chegada ao Seixal e nem a presença de batedores evitou que o autocarro benfiquista fosse atingido, provocando o pânico.Foram lançados dois paralelepípedos pretos. Um entrou pelo vidro da frente e outro pelo lateral. Existiam dois autocarros e foi o primeiro, onde seguia a equipa, aquele a ser atingido. Enquanto a polícia esteve na zona, não foi ninguém para o hospital nem ninguém foi identificado.