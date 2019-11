Autoridade Tributária ressarciu SAD do Benfica em 2,7 milhões de euros

O Benfica anunciou que a Autoridade Tributária ressarciu a SAD encarnada em 2,787 milhões de euros, acrescidos de juros, que foram pagos em excesso na sequência da liquidação do Benfica Stars Fund, em 2014.





"A Benfica SAD apresentou uma reclamação graciosa junto da Autoridade Tributária (AT) destinada a recuperar a totalidade do valor do imposto suportado pelo Benfica Stars Fund que teria direito a deduzir. A referida reclamação foi indeferida, tendo a Sociedade recorrido para o Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD). No passado dia 27 de junho de 2019 foi proferida decisão no processo que correu termos junto do CAAD, a qual considerou procedente a ação proposta pela Benfica SAD e declarou a ilegalidade da referida decisão de indeferimento da reclamação graciosa apresentada pela Benfica SAD", informaram as águias em documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.