Avançado mexicano que impressionou Bruno Lage severamente punido por saída noturna

Avançado que na pré-temporada impressionou Bruno Lage, o mexicano Alexis Vega foi este fim de semana destaque pelas piores razões, ao ter sido apanhado numa saída noturna não autorizada após a derrota do Chivas Guadalajara diante do América, por 4-1. A situação até poderia ter passado despercebida não tivesse o jogador sido fotografado nesta sua fuga não autorizada e as fotos chegado aos dirigentes, que na hora de agir... tiveram mão pesada.





Em causa estará uma multa bastante elevada, confirmada pelo diretor desportivo Antonio Varela, que segundo o regulamento interno será "equivalente a 20% do salário mensal". Uma punição aplicável aos jogadores que "apareçam em publicações feitas na imprensa ou nas redes sociais a consumir bebidas alcoólicas,a fumar ou a realizar condutas impróprias", algo que se enquadra totalmente na violação praticada pelo avançado, que esta temporada tem quatro golos em doze jogos disputados.