Avançam negociações com a Universidad de Chile por Lema

A rádio chilena Cooperativa adianta esta sexta-feira que as negociações entre Universidad de Chile e Benfica por Cristian Lema conheceram avanços significativos nas últimas horas. De acordo com aquela emissora, o clube de Santiago já terá inclusivamente contactado os agentes do defesa central argentino, que como se sabe não entra nas contas de Rui Vitória.Contratado no início da temporada ao Belgrano, a custo zero, Lema assinou um contrato válido por cinco temporadas com a formação da Luz, mas até ao momento apenas atuou em duas partidas.