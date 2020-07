Bagão Félix: «Como sócio do Benfica, não me sinto confortável com tantos casos judiciais»

António Bagão Félix assumiu ter "uma boa relação pessoal com Vieira" mas garantiu também que "era importante injetar sangue novo" já que não se sente confortável "com tantos casos judiciais".





"Recordo uma entrevista que ele deu em que disse que se for julgado e condenado sai imediatamente da presidência do Benfica. Espero que não aconteça, porque até tenho uma boa relação pessoal com ele. Mas, se acontecer, não esquecerei essa frase que ele disse nas televisões. Como sócio do Benfica, não me sinto confortável com tantos casos judiciais. Era importante injetar sangue novo e uma mentalidade diferente, com ousadia, competência, tenacidade e persistência no Benfica. Até para um melhor ambiente no futebol português. O presidente do Benfica tem também essa responsabilidade", sustentou o reconhecido sócio benfiquista em declarações ao 'Negócios'.O político e gestor, de 72 anos, garantiu também que não pensa com a idade atual candidatar-se à presidente do Benfica."Teria gostado de concorrer quando tinha quarenta e tal, cinquenta anos. Mas nessa altura não podia. O presidente do meu clube não tem ordenado e eu precisava do meu salário para viver. Agora posso, mas nem pensar nisso! Não é só pela minha idade. O futebol é uma área pouco recomendável. Uma pessoa pode ser competente para gerir uma sociedade anónima desportiva, mas provavelmente será muito incompetente a gizar negócios e outros movimentos que exigem uma coluna vertebral muito elástica. A competência é uma questão que no futebol tem outra dimensão. É substituída pela esperteza e pela capacidade de entrar em determinado tipo de lógicas", sustentou Bagão Félix.