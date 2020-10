Bagão Félix diz ser "insólita" a antecipação das eleições no Benfica: «Uma coisa que nunca vi»

António Bagão Félix, conhecido sócio do Benfica, considerou em declarações à RTP que a antecipação das eleições do Benfica é "insólita". O antigo ministro das finanças diz que o normal seria adiar e nunca antecipar.





"Seja no futebol ou em qualquer tipo de atividade, antecipar eleições é um facto insólito. Quando há um imprevisto ou uma situação de excecionalidade, o que acontece é adiar, nunca antecipar", referiu o antigo governante."Percebo a razão formal e estatutária que deve ter presidido a essa decisão, os novos órgãos têm de tomar posse entre 24 e 31 de outubro. Nessa perspetiva só havia a possibilidade de antecipar", acrescenta.Mas depois, explica: "Acontece que estamos perante uma situação excecional. Para situações excecionais, decisões excecionais. E nesse âmbito, devia haver a possibilidade de isto ser discutido pelas diversas candidaturas que estão em jogo e não apenas deliberado por um órgão social, neste caso o presidente da mesa da assembleia geral. Mandam as regras do bom senso que essa alteração se deva fazer pelo adiamento eleitoral e não pela antecipação, coisa que nunca vi, tanto do ponto vista político, associativo ou institucional."Recorde-se que a eleições do Benfica estavam marcadas para o dia 30, sexta-feira, mas foram antecipadas para o dia 28, quarta-feira, devido a limitação da circulação entre concelhos imposta pelo Governo no âmbito das medidas de combate à pandemia.