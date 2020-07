Bagão Félix e as eleições: «A única coisa que sei é que não sou candidato»

António Bagão Félix comentou esta quinta-feira as incidências das eleições à presidência do Benfica que serão em outubro à luz dos estatutos. O antigo deputado, de 72 anos, deixou uma certeza. "A única coisa que sei é que não sou candidato", referiu em declarações à Rádio Renascença, ainda que tenha vincado "não gostar que as pessoas se eternizem nos cargos".



"Não gosto de ser ingrato. Luís Filipe Vieira proporcionou saltos qualitativos importantes na vida do Benfica, do ponto de vista financeiro, patrimonial, organizativo e desportivo. A memória é importante. A gratidão da memória ainda mais. Isso não invalida que eu diga que não gosto, em qualquer atividade, que as pessoas se eternizem nos cargos", reforçou.



O ex-ministro abordou também a possibilidade do regresso de Jorge Jesus à Luz, deixando formulações caso tal aconteça. "A primeira é que Jorge Jesus olhasse um pouco melhor para a área da formação. Eu não quero ver no Benfica mais casos como o de Bernardo Silva, que é um génio que não foi devidamente escrutinado. Segundo, que Jorge Jesus, e eu acredito que ele tem essa competência, não seja um treinador acomodatício, como foram, por exemplo Rui Vitória e Bruno Lage", reiterou Bagão Félix.