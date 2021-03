Agora é oficial: Benfica empresta Germán Conti

O Bahia oficializou a contratação do central Germán Conti até ao final de 2021, por empréstimo do Benfica.





O defesa argentino estava sem clube desde que deixou os mexicanos do Atlas em dezembro último. Até foi inscrito na janela de transferências de janeiro, pelos encarnados, mas não tinha hipóteses de integrar o plantel de Jorge Jesus. Por isso, o caminho mais normal seria um novo empréstimo, algo que agora sucedeu ao emblema do primeiro escalão do futebol brasileiro.O jogador, de 26 anos, contratado ao Colón por 4,7 milhões de euros em 2018 somou apenas 10 presenças oficiais pela principal equipa do Benfica, a que juntou um golo apontado (ao Montalegre).Conti tem contrato válido com as águias até junho de 2023.