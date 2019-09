Baixa no Benfica para jogo com o Zenit

André Almeida vai falhar o jogo do Benfica com o Zenit, da 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira no Estádio São Petersburgo, na Rússia. O defesa-direito tem uma lesão muscular na face anterior da coxa esquerda.desinserção do tendão médio adutor, à esquerda;lesão muscular na região anterior da coxa direita;lesão no menisco interno do joelho direito;lesão muscular na face anterior da coxa esquerda.