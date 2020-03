Balanço positivo na formação

O novo coronavírus força uma nova realidade a nível mundial e, no Benfica Campus, são centenas de atletas que se remetem a um isolamento voluntário há já cerca de duas semanas. O diretor técnico da formação do emblema da Luz, Pedro Marques, faz um balanço positivo. "Este é um fenómeno que é muito maior do que o futebol de formação. Dentro disto, o balanço é positivo. São 14/15 dias de um isolamento voluntário de jogadores e staff, e até ao momento não temos qualquer caso confirmado de infeção. Até agora, é a primeira grande vitória. De resto, vamos tentando adaptar-nos e temos aproveitado para descobrir novas formas de trabalhar e de nos relacionarmos", atirou o responsável, à BTV.

De resto, a criatividade diária tem sido importante para aproximar as rotinas ao que se fazia antes da pandemia. E os modelos são transversais, chegando naturalmente ao grupo comandado por Bruno Lage. "É nestes momentos que se vê a vontade dos jogadores. Acabamos por fazer uma monitorização, seja por vídeos que os atletas mandam, ou por videochamada… E isto vai dos mais novos até à equipa principal", explica Marques, detalhando algumas medidas: "Usamos uma rede de suporte que já tínhamos e que abrange toda a estrutura, desde técnicos a nutricionistas. Tentamos perceber as necessidades dos jogadores e há diferentes estratégias. Uma delas é o contacto regular, atribuindo três ou quatro atletas por cada elemento do staff e semanalmente depois é mais fácil refrescar o acompanhamento."





Um dos riscos no isolamento social obrigatório para os atletas neste período passa pela possibilidade de uma maior fragilidade emocional. Tentando precaver esse tipo de cenários, o Benfica tem psicólogos sempre à disposição. E agora, explica Pedro Marques, estes profissionais têm sido mais requisitados. "Faz parte da rede de suporte. Os psicólogos têm estado particularmente ativos no acompanhamento dos jogadores" nesta fase de pandemia do novo coronavírus.