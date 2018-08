O balneário encarnado ficou sensibilizado com a atitude de Luís Filipe Vieira em aceder às pretensões de Jonas, permitindo a saída do goleador para a Arábia Saudita, onde o espera um contrato milionário. O avançado, como o nosso jornal noticiou na edição de ontem, reuniu-se com o presidente do clube da Luz na sexta-feira, numa conversa direta, sem o representante (e irmão) Tiago Gonçalves, dando conta da sua vontade.Aos 34 anos, esta é uma oportunidade de ver melhoradas as condições salariais, quando a carreira se aproxima do fim. No Al Nassr vai receber 5,2 milhões de euros líquidos por cada um dos dois ou três anos de contrato. Nos encarnados, o atacante recebe 1,5 milhões de euros líquidos por ano.

Autores: Nuno Martins e Valter Marques