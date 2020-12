Bancos de Gil Vicente e Benfica em alvoroço: tensão antes do intervalo

A reta final da primeira parte ficou marcada por alguns momentos de tensão. Depois do lance entre Gilberto e Léautey, em que os elementos do Gil Vicente pediram a expulsão do defesa-direito encarnado, o segundo amarelo a Ygor Nogueira deixou os minhotos em alvoroço. Quando Nuno Almeida apitou para o intervalo, o administrador benfiquista, Rui Costa, dirigiu-se até ao banco do Gil Vicente e esteve alguns segundos numa conversa animada com Ricardo Soares. A troca de palavras entre os elementos dos dois bancos não ficou por ali, já que, na segunda parte, Jorge Jesus falou na direção dos responsáveis da casa, quando estes pediam um penálti.

As imagens do diálogo acalorado entre Ricardo Soares e Rui Costa na saída para o túnel