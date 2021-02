Oficial: Todibo deixa Benfica e ruma ao Nice

O Barcelona anunciou o acordo com o Nice com vista ao empréstimo de Todibo até ao final da temporada.





O central francês estava cedido ao Benfica, que também confirmou o fim da ligação entre as partes. O defesa só fez dois jogos.De resto, o Nice é responsável pelo salário do jogador terá uma opção de compra no final da época fixada nos 8,5 milhões de euros, com mais 7 milhões em variáveis.