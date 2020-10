Barcelona anuncia Todibo no Benfica por... dois anos

Benfica e Barcelona anunciaram praticamente ao mesmo tempo a transferência a título de empréstimo de Jean-Clair Todibo para a Luz, mas a verdade é que o conteúdo dos comunicados é bem distinto. Especialmente no que à duração do vínculo diz respeito.





Se o Benfica fala num empréstimo de uma temporada, válido até final de 2020/21, os catalães adiantam que o entendimento com as águias será de duas épocas, até 2021/22. Ainda assim, do lado encarnado fala-se num lapso dos catalães.Por outro lado, o Barcelona revela ainda que o Benfica irá pagar 2 milhões de euros pelo empréstimo, assumirá o salário do jogador e que irá ficar com uma cláusula de opção de 20 milhões.