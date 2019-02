Barcelona ganha menos 5 por cento com Grimaldo sem venda no verão

Grimaldo chegou à Luz em janeiro de 2016, tendo na altura os encarnados pagado 1,5 milhões de euros ao Barcelona. No entanto, os catalães reservaram ainda 15 por cento do valor de uma futura transferência do lateral-esquerdo, numa cláusula que sofre uma alteração a partir de 1 de setembro deste ano. Afinal, caso o Benfica não venda o internacional sub-21 espanhol até final de agosto, a referida percentagem cai para 10 por cento. Contas feitas, do ponto de vista do emblema da Luz, segurar o canhoto pelo menos até janeiro de 2020 permitirá sempre ganhar mais cinco por cento do valor da transferência, aumentando naturalmente o lucro no negócio. Recorde-se que Grimaldo está devidamente blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.