O Barcelona tirou notas muito positivas de João Félix no último domingo, frente ao Rio Ave. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', os scouts catalães ficaram impressionados com a exibição do jovem formado no Seixal, de 19 anos, autor de um bis.Na Luz estiveram também observadores do Manchester United, Everton, Bayern Munique, Lyon, Atlético Madrid, Bordéus, Borussia Dortmund, Hamburgo, Génova e Real Sociedad.João Félix renovou contrato com as águias em novembro de 2018, tendo assinado até 2023 e com a subida da cláusula de rescisão para os 120 milhões de euros.