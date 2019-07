Barcelona insiste no regresso de Grimaldo

O Barcelona está de volta à carga por Alejandro Grimaldo. De acordo com o diário espanhol ‘Sport’, o clube catalão avançará para a contratação do lateral-esquerdo do Benfica se falhar a primeira opção: Junior Firpo.

De acordo com o referido jornal, os campeões espanhóis apresentaram nova proposta, de 27 milhões, junto do Betis, para garantir os serviços do futebolista dominicano. O Barcelona aproximou-se das pretensões do clube andaluz, mas mesmo assim não chega aos 30 milhões de euros exigidos inicialmente. Daí que os blaugrana já tenham alternativas em carteira, sendo que Grimaldo, de 23 anos, encontra-se em segundo lugar na lista.