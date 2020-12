Barcelona não larga Darwin Nuñez mas só pensa contratá-lo em... 2022

A viver um arranque de temporada que lhe tem valido muitos elogios, Darwin Nuñez continua a estar na agenda dos principais clubes europeus. Esta segunda-feira, por exemplo, o jornal catalão 'Sport' revela que o dianteiro uruguaio foi observado pelo Barcelona no encontro com o Paços de Ferreira, numa partida na qual o jogador das águias até assinou uma exibição algo cinzenta - até Jorge Jesus o disse.





No seu artigo, o 'Sport' recorda que Darwin foi um nomes considerados pelo clube no verão e mesmo com a sua mudança para a Luz o interesse não morreu. Os catalães continuam a ter o avançado debaixo de olho, pois consideram-no como um "futebolista de futuro mais do que interessante", algo que fez com que Ramon Planes se tenha mesmo deslocado a Lisboa para observá-lo na referida partida.Ainda assim, o 'Sport' faz a ressalva de que, mesmo havendo interesse, uma potencial contratação nunca avançaria no mercado de inverno... nem na próxima temporada. A ideia dos catalães passa por deixar o avançado amadurecer na Luz e apontar um possível ataque para 2022, isto até seguindo aquilo que o representante de Darwin referiu recentemente "Se continuar a progredir, Darwin Núñez é uma opção de futuro muito séria e o Barça quer controlá-lo perante o interesse de outros grandes clubes como a Juventus", remata o mesmo artigo.