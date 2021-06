Barcelona não larga Grimaldo

Grimaldo foi ontem apontado pelo diário ‘AS’ como possível reforço do Barcelona, onde voltaria depois de ter deixado os catalães, em janeiro de 2015.

O Barça procura concorrência para o habitual titular, Jordi Alba, já com 32 anos. O suplente Junior Firpo está de saída do plantel às ordens do treinador Ronald Koeman e Grimaldo poderia ser a adição, sendo aliás um jogador que colhe a aprovação do holandês, de acordo com a mesma fonte. Caso esta opção se efetive, o camisola 3 dos encarnados dará primazia a um regresso à Catalunha, onde se destacou pelo Barcelona B até se mudar para a Luz, onde figura desde então.

Em Espanha, também o At. Madrid está em cima do lateral benfiquista. Já Nuno Tavares está a ser negociado com os italianos do Nápoles.